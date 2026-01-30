Il film brasiliano candidato a 4 Oscar L’agente segreto; il melodramma di Muccino Le cose non dette; Ben – Rabbia animale | le recensioni

Un nuovo film brasiliano sta conquistando le sale. Si chiama L’agente segreto ed è già candidato a quattro Oscar. Racconta la storia di un uomo in fuga dalle autorità militari durante la dittatura in Brasile negli anni Settanta. Wagner Moura, noto per il suo ruolo in Narcos, interpreta il protagonista. Il film di Kleber Mendonça Filho è considerato uno dei più belli dell’anno e sta facendo parlare di sé per il suo ritratto crudo e toccante di quel periodo difficile.

L’ombra scura, tragica e tristemente attuale della dittatura nel Brasile anni Settanta. Un uomo in fuga dalle autorità militari ( Wagner Moura, “ex” Pablo Escobar della serie Narcos ). Arriva in sala uno dei veri capolavori dell’anno: L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho. Il film ha già vinto il premio per la migliore regìa e per il migliore attore a Cannes. È ora candidato a quattro premi Oscar. Per noi è il titolo da non perdere in sala questo fine settimana. Escono inoltre il nuovo melò di Gabriele Muccino, Le cose non dette, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, e l’inquietante horror “predatorio” Ben – Rabbia animale di Johannes Roberts. 🔗 Leggi su Amica.it

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

