Il falso video del nipote di Maduro che canta contro il regime durante un Talent show

Un video sta facendo il giro dei social, in particolare su Facebook, dove si vede un giovane che canta sul palco di un talent show. Molti affermano che si tratti del nipote di Nicolas Maduro e che il suo brano sia una critica aperta al regime venezuelano. La questione resta da verificare, ma l’immagine ha già acceso discussioni tra chi vede nel video un gesto di protesta e chi invece dubita della provenienza delle immagini.

Diverse condivisioni Facebook riportano un video che mostrerebbe il presunto nipote di Nicolas Maduro cantare una canzone contro il regime venezuelano durante un talent show. In realtà le immagini e l'audio del presunto parente del Presidente venezuelano sono state realizzate mediante Intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. Non c'è alcun riscontro riguardo un presunto nipote di Nicolas Maduro come partecipante a un talent show.. Il filmato è stato realizzato mediante IA.. Analisi. La condivisione del reel viene accompagnata con la seguente descrizione: «Il nipote di Maduro con un brano a denuncia!» Filmato generato con IA.

