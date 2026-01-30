Il doppio volto della scuola Lettera

La scuola sta affrontando un nuovo capitolo. Il Ministero dell’Istruzione ha avviato una sperimentazione per sviluppare le competenze non cognitive tra gli studenti. Si tratta di un progetto che mira a migliorare aspetti come la capacità di lavorare in team, la gestione dello stress e l’autonomia. La sperimentazione coinvolge alcune scuole italiane e promette di cambiare il modo di insegnare, puntando anche su aspetti più pratici e meno accademici.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana – Il MIM ha avviato una sperimentazione dedicata allo sviluppo delle competenze non cognitive. Le scuole che intendono partecipare devono presentare progetti approvati dai Collegi dei Docenti, indicando obiettivi e strumenti “in coerenza . con le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente”. Questa iniziativa, però, crea alcune criticità se la si colloca nel quadro del Dlgs 29794, richiamato dallo stesso decreto ministeriale. Il Collegio dei Docenti, infatti, è già responsabile della programmazione educativa e deve “valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure di miglioramento”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Enrico Maranzana Quando la scuola dimentica l’umano: il volto di un’educazione senza senso. Lettera In un sistema scolastico che spesso appare distante dalle esigenze degli studenti, diventa fondamentale riflettere sul ruolo dell’educazione e sul suo impatto umano. Quando l’altro smette di essere un volto: la lezione di Pirandello sulla violenza a scuola. Lettera In questa riflessione, Simone Billeci analizza come Luigi Pirandello, attraverso la sua opera, evidenzi il passaggio dall’identità all’alterità, evidenziando come la violenza nelle scuole possa derivare dal momento in cui l’altro smette di essere un volto umano e diventa una maschera. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. BRAINROT SPEEDRUN ESTREMA STAGIONE 2! Ultime notizie su Enrico Maranzana Argomenti discussi: Sabato tra sole e nuvole: weekend dal doppio volto tra Puglia e Basilicata; Solo per tre giorni al cinema: Franco Battiato vi farà sognare; Stasera in TV il film con John Travolta e Kasia Smutniak che ti terrà incollato allo schermo; ? Il fascino dell’incertezza nell’Amore di Wis?awa Szymborska. Il doppio volto del federalismo fiscale: un'opportunità per la Sicilia?Il federalismo fiscale: nuova batosta o accantonata opportunità per la Sicilia? La batosta potrebbero suonarla i movimenti di pensiero nati negli anni '90 che sono confluiti nella riforma, datata 2001 ... milanofinanza.it Il doppio volto della scuola, visto dalla cattedraPiù della retorica strappalacrime di qualche articolo, più delle gride ministeriali su telefoni ed esami, penso che il senso del ritorno a scuola vada cercato in quei ritagli che, appiccicati alle ... ilfoglio.it L’ABC DI MOLINO: P come... PARTECIPAZIONE Oggi esploriamo la lettera P. Una parola che per noi ha un doppio valore: significa esserci per gli altri, ma anche sapersi connettere con il mondo che ci circonda! Cosa significa Partecipare al Molin facebook

