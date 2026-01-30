Il dollaro si indebolisce l' Europa non ha un piano

Il dollaro si indebolisce e l’Europa si trova senza una strategia chiara per affrontare la situazione. La frase storica di John Connally, allora segretario al Tesoro degli Stati Uniti, “Il dollaro è la nostra moneta, ma è un vostro problema”, torna di attualità. Mentre il biglietto verde perde valore, l’Europa rimane senza un piano concreto per gestire le conseguenze di questa crisi.

"Il dollaro è la nostra moneta, ma è un vostro problema". La frase pronunciata nel 1971 da John Connally, allora segretario al Tesoro americano, torna oggi drammaticamente attuale. Negli ultimi giorni il biglietto verde è tornato a indebolirsi fino a quota 1,20 contro euro: quasi il 20% di svalutazione da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. La domanda non è se il movimento sia eccessivo, ma se sia finito. E non c'è alcuna ragione per pensarlo. A Washington la debolezza del dollaro è vista come un successo, non come un problema. Trump sta semplicemente cercando di invertire l'apprezzamento reale accumulato dal dollaro nell'ultimo decennio per ridurre il deficit commerciale americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

