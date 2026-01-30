Il documentario su Giorgio Armani si farà ma con una controversia | sarà girato in Ungheria

Un documentario su Giorgio Armani si farà, ma ci sono già polemiche sulla scelta della location. Il film, diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco, non sarà girato in Italia come si pensava, bensì in Ungheria. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi lamenta la perdita di un’opportunità per il nostro paese e chi invece accetta la scelta come normale nel mondo del cinema.

Il re della moda avrà un film dedicato alla sua vita diretto dal regista premio Oscar Bobby Moresco. Ma c'è un problema con la location.Il docufilm, diversamente dalla previsione di tutti, non sarà girato in Italia ma in Ungheria. La narrazione sulla vita e la carriera di Giorgio Armani sarà comunque fedele o subirà delle variazioni a causa dei luoghi ripresi? Il cinema dietro le quinte della moda. Bobby Moresco, regista premio Oscar per Crash, è stato scelto per dirigere il film dedicato al gigante della moda Giorgio Armani, che sarà prodotto dall'italiano Andrea Iervolino e che potrebbe arrivare in sala nei prossimi due anni.

