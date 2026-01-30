Il discorso di Guardiola per Gaza | Penso a quei bambini li abbiamo abbandonati
Guardiola si è rivolto alla situazione di Gaza, parlando dei bambini che vivono sotto bombardamenti. In un discorso diretto, l’allenatore del Manchester City ha detto di pensare costantemente a quei piccoli, abbandonati e soli. Ha raccontato di aver visto immagini sui social e in TV di bambini che chiedono dove siano le loro mamme, e di sentirsi impotente di fronte a questa realtà. Un messaggio che mette in luce la sofferenza e l’angoscia di chi vive in quella zona.
“Quando vedo quel bambino, negli ultimi due anni, nelle immagini sui social, in televisione, che chiede dov’è sua mamma . sempre penso: che cosa sta pensando? Penso che quei bambini li abbiamo abbandonati, da soli. Mi immagino che ci dicano ‘dove siete? Aiutateci’. E ancora non lo abbiamo fatto “. È la parte iniziale del discorso che l’allenatore Pep Guardiola ha dedicato a Gaza e ai bambini palestinesi durante l’evento Act for Palestine, a Barcellona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Guardiola Gaza
Il discorso emozionante di Guardiola sui bambini di Gaza: “Li abbiamo abbandonati e trascurati”
Guardiola si è rivolto con passione ai bambini di Gaza durante un evento benefico dedicato alla Palestina.
“Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto Medici Senza Frontiere perché rischiano la vita per gli altri”: l’eredità delle Kessler
Ultime notizie su Guardiola Gaza
Argomenti discussi: Spagna, sulla spiaggia di Barcellona la sagoma gigante di Hind Rajab nell'anniversario della morte; José 'Godinho': 5 vittorie (+1) che l'hanno veramente esaltato; Guardiola parla della partenza di Phillips dal Manchester City; Anche Guardiola fa i complimenti a Mou: Buona strategia far salire Trubin.
Il discorso di Guardiola sui bambini di Gaza: Li abbiamo abbandonatiL'allenatore del Manchester City, il catalano Pep Guardiola, è intervenuto a un evento per Gaza nella sua Barcellona. Parlando durante Act for Palestine, l'ex calciatore e allenatore del Barça, ha ... repubblica.it
Il discorso di Guardiola sui bambini di Gaza: Li abbiamo lasciati soli e abbandonatiIeri sera, a Barcellona, Pep Guardiola ha fatto sentire la propria voce in occasione di un concerto benefico a sostegno della Palestina. L’allenatore. tuttomercatoweb.com
"Penso a cosa si chiederanno i bambini di Gaza: 'Dove sono Venite ad aiutarci'. E finora non l'abbiamo fatto". Così l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, con indosso una kefiah, dal palco dell'evento benefico 'Act x Palestine' a Barcellona. #Guardiol x.com
La Stampa. . "Penso a cosa si chiederanno i bambini di Gaza: 'Dove sono Venite ad aiutarci'. E finora non l'abbiamo fatto". Così l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, con indosso una kefiah, dal palco dell'evento benefico 'Act x Palestine' a Barcello - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.