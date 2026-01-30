Il discorso di Guardiola per Gaza | Penso a quei bambini li abbiamo abbandonati

Guardiola si è rivolto alla situazione di Gaza, parlando dei bambini che vivono sotto bombardamenti. In un discorso diretto, l’allenatore del Manchester City ha detto di pensare costantemente a quei piccoli, abbandonati e soli. Ha raccontato di aver visto immagini sui social e in TV di bambini che chiedono dove siano le loro mamme, e di sentirsi impotente di fronte a questa realtà. Un messaggio che mette in luce la sofferenza e l’angoscia di chi vive in quella zona.

