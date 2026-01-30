Il disastro annunciato Trent’anni di lavori parziali | Ora faremo un’indagine

La frana che ha colpito Niscemi a fine gennaio non è stata una sorpresa. Dopo trent’anni di lavori incompleti e interventi parziali, ora le autorità annunciano un’indagine per capire cosa sia realmente successo. La zona aveva già mostrato segni di instabilità, eppure non sono stati presi provvedimenti definitivi. La gente del posto si chiede perché si sia arrivati a questo punto, con il rischio di ulteriori danni e pericoli.

NISCEMI (Caltanisetta) La frana che ha colpito Niscemi alla fine di gennaio non è un evento improvviso né imprevedibile. È, piuttosto, l’esito di una lunga sequenza di allarmi ignorati, studi tecnici accantonati e decisioni amministrative rimandate. Un disastro che affonda le proprie radici almeno nel 1997, quando la collina su cui sorge parte dell’abitato manifestò già in modo inequivocabile la propria instabilità. "Disporrò un’indagine amministrativa per valutare perché, dopo la frana del 1997 a Niscemi, non si è intervenuti". È l’iniziativa annunciata dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci facendo riferimento a omissioni e superficialità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

