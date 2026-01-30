Il Comune di Forlì interviene sul nuovo piano di dimensionamento scolastico, rassicurando genitori e insegnanti. Secondo l’amministrazione, le fusioni tra le scuole di Santa Sofia, Civitella, Galeata, e le scuole di Forlì non avranno alcun impatto su classi e studenti. Le decisioni del Governo, che prevedono la creazione dell’Istituto comprensivo Valle del Bidente e la fusione tra l’Ic 9 ‘Beatrice Portinari’ e l’IC 4 ‘Annalena Tonelli’, vengono considerate ingi

Il Comune interviene sul dimensionamento scolastico deciso dal Governo che, nel Forlivese, prevede la nascita dell’Istituto comprensivo Valle del Bidente dall’unione delle scuole di Santa Sofia, Civitella e Galeata e, in città, la fusione tra l’Ic 9 ‘Beatrice Portinari’ e l’IC 4 ‘Annalena Tonelli’. Una riorganizzazione che in Emilia-Romagna riguarda complessivamente 17 istituzioni scolastiche. "Cominciamo col fare chiarezza su alcuni aspetti – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche educative –. Nessuna scuola di Forlì verrà chiusa, nessun istituto subirà cambiamenti negli indirizzi di studio o negli orari di svolgimento delle lezioni, nessuna classe verrà accorpata e non ci sarà alcun impatto diretto sugli studenti e la qualità della didattica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’dimensionamento’: "Non avrà alcun impatto su classi e studenti. Allarme ingiustificato"

Approfondimenti su Forlì Scuola

L’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli ha inviato una comunicazione alle autorità competenti riguardo all’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Forlì Scuola

Argomenti discussi: Il ’dimensionamento’: Non avrà alcun impatto su classi e studenti. Allarme ingiustificato; Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATA; Dimensionamento scolastico, Paola Votto: Nel nostro territorio non è necessario; Dimensionamento scolastico, Colombo (FdI): Basta fake news, non sarà tagliato alcun servizio.

Il ’dimensionamento’: Non avrà alcun impatto su classi e studenti. Allarme ingiustificatoL’assessora Casara ribatte al Pd sulla ’fusione’ tra i due istituti comprensivi ‘Portinari’ e ‘Tonelli’: La Provincia sapeva e non ci ha informati. ilrestodelcarlino.it

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

Il governo impone il commissario per i tagli alle autonomie. L'allarme dei sindacati e i disagi reali del dimensionamento scolastico Sardegna. #Politica - facebook.com facebook