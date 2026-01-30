Il dietro le quinte nascosto dei gemelli in Sinners | rivelazioni inedite di Coogler e Jordan

Ryan Coogler e Michael B. Jordan raccontano finalmente cosa si nasconde dietro ai gemelli Smoke e Stack, protagonisti di *Sinners*. I due hanno aperto un po’ il sipario su un periodo difficile di tre anni che ha cambiato per sempre le loro vite.

Ryan Coogler e Michael B. Jordan hanno finalmente svelato il nucleo nascosto della storia dei gemelli Smoke e Stack, protagonisti del nuovo film *Sinners*, un periodo di tre anni che ha segnato in modo definitivo le loro vite. Il film, ambientato nel Mississippi degli anni Trenta e immerso in un’atmosfera di noir horror, mostra solo frammenti del passato dei due fratelli, ma ora, in un’intervista rilasciata a Proximity Media, il regista e l’attore hanno ricostruito l’intera traiettoria che li ha portati al punto di svolta narrativo. Il viaggio dei gemelli inizia con un gesto drammatico: l’omicidio del padre, un atto che li costringe a fuggire e a nascondersi nella casa della madre di Mary, interpretata da Hailee Steinfeld. 🔗 Leggi su Ameve.eu

