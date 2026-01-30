Il dibattito sul consenso sessuale | tra volontà esplicita e accordo presente

Il dibattito sul consenso sessuale si infiamma di nuovo in Italia. In Parlamento, la Commissione Giustizia del Senato ha appena approvato una modifica importante al disegno di legge sullo stupro. Ora si discute di come definire meglio il consenso, tra volontà esplicita e accordo implicito. La questione divide parlamentari e associazioni, mentre il Parlamento si avvicina alla votazione finale.

Il dibattito sulle nuove definizioni di violenza sessuale si è acceso in Italia con l’approvazione, in Commissione Giustizia al Senato, di una modifica cruciale al disegno di legge sullo stupro. La riforma, che ha ottenuto 12 sì e 10 no, ridefinisce il fondamento del reato: al centro non c’è più il concetto di «consenso e attuale», bensì la «volontà contraria» della persona coinvolta. Il cambiamento, seppur tecnicamente sottile, ha implicazioni profonde per il sistema giudiziario e per la percezione della violenza sessuale. La nuova formulazione, proposta dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sposta l’attenzione dallo stato di accettazione passiva al riconoscimento esplicito del rifiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

