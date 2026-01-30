Il dialogo silenzioso di Giorgino | tra intimità e parole non dette

Francesco Giorgino torna in tv con la terza stagione di *XXI Secolo*. Il suo talk show su Rai1 si distingue per il modo di affrontare i temi attuali: senza urlare, senza sensazionalismi, con parole misurate e un tono pacato. Questa volta, il protagonista è il suo modo di comunicare, fatto di silenzi e di parole non dette, che invitano gli spettatori a riflettere senza fretta. La trasmissione si conferma come un esempio diverso nel panorama televisivo italiano.

Francesco Giorgino torna in onda su Rai1 con la terza stagione di *XXI Secolo*, il talk show che da tre anni si distingue per un approccio raro in televisione: affrontare i grandi temi del presente senza urlare, senza drammatizzare, senza ricorrere al sensazionalismo. La nuova puntata, in programma lunedì sera, apre con un’immersione nel mondo degli sport invernali, con il ministro dello Sport Andrea Abodi e campioni azzurri sulle piste. Ma non si tratta solo di un’anteprima sportiva. L’obiettivo del programma, come ribadisce Giorgino, è più ampio: esplorare le complessità del nostro tempo, dal cambiamento climatico alla ristrutturazione delle identità nazionali, passando per le tensioni geopolitiche che segnano il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

