Il destino incerto degli sport invernali in Europa

Con i Giochi di Milano Cortina alle porte, gli organizzatori si trovano a fare i conti con problemi pratici. La neve artificiale non basta e le temperature troppo miti complicano la preparazione delle piste. Gli atleti sono già arrivati, ma la neve naturale scarseggia, e le squadre devono adattarsi alle condizioni imprevedibili. La sfida ora è garantire che tutto sia pronto per l’apertura, anche con il rischio di dover cambiare i piani all’ultimo minuto.

Tra pochi giorni inizieranno i giochi invernali di Milano Cortina. Ma per garantire che ci sia abbastanza neve per le gare, i cannoni da neve stanno funzionando a pieno regime, consumando enormi quantità d'acqua e moltissima energia. Dall'ultima volta che le Olimpiadi sono state organizzate a Cortina, nel 1956, la temperatura media nel mese di febbraio è aumentata di 3,6 gradi. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, si chiede se con il riscaldamento climatico è ancora ragionevole voler sciare a tutti i costi. E cerca di capire che peso ha il turismo invernale nell'economia europea e quali potrebbero essere le attività alternative.

