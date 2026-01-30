Il dentista le estrae 11 denti sani in una volta sola | lo aveva trovato su Facebook ma era abusivo

Una donna di 65 anni ha subito l’estrazione di 11 denti sani in un’unica seduta. Lo ha scoperto solo dopo, quando ha notato i danni, e si è rivolta ai carabinieri. Il dentista abusivo è stato condannato, ma lei ora deve fare i conti con le conseguenze di quell’intervento improvviso e ingiustificato.

A Torino una 65enne ha subito l'estrazione immotivata di 11 denti sani da un dentista abusivo. L'uomo è stato condannato, ma lei dovrà convivere per sempre con le conseguenze dell'intervento. Una donna di 55 anni di Genova ha commentato con sollievo la sentenza arrivata mercoledì 28 gennaio, dopo aver subito l'estrazione di 11 denti sani da parte di due dentisti di Torino.

