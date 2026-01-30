Il dentifricio al radio e le bugie di un chimico ebreo inventore per i nazisti 

Una storia incredibile emerge dal passato: il dentifricio al radio, un prodotto che prometteva sorrisi brillanti, in realtà nascondeva un pericolo che pochi conoscevano. Un chimico ebreo, coinvolto durante il periodo nazista, aveva inventato questa sostanza, convinto che il radio potesse migliorare l’aspetto dei denti. Ma nessuno immaginava quanto fosse rischioso. Ora, a distanza di anni, si scoprono dettagli inquietanti su questa vicenda, tra bugie e speranze di un’epoca oscura.

Nulla è più indicato per un sorriso radioso dell’utilizzo del radio. Ovvero di quell’elemento chimico di natura metallica di cui si trova traccia nell’uranio e che fino agli anni Trenta e Quaranta era ampiamente utilizzato nella composizione di dentifrici. Il radio scoperto alla fine dell’Ottocento da Marie Curie aveva insite caratteristiche luminescenti che si consideravano ideali per la lucentezza dei denti e per rinforzare le gengive, salvo poi scoprire che la sua alta capacità di emettere radiazioni era tutto meno che salutare. Oggi il radio non viene più utilizzato in nessun prodotto ad alto consumo, ma fino agli anni Quaranta era fortemente diffuso oltre che nei dentifrici e nella cosmetica anche nelle vernici, nei quadranti degli orologi e nei vari strumenti di bordo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Questa storia inizia in modo insolito: una famiglia ebreo-tedesca, con radici profonde, ha vissuto un’epoca difficile e segnata da segreti nascosti tra le righe di un semplice tubetto di dentifricio.

