Il denaro deve servire non governare Le sfide etiche secondo il prof Markus Krienke

Il professor Markus Krienke mette in guardia: il denaro dovrebbe essere uno strumento, non un padrone. Durante una discussione pubblica, sottolinea che l’etica e la religione vedono l’economia come un mezzo per rafforzare la dignità dell’uomo e costruire una società più giusta. Per lui, il problema nasce quando il denaro comincia a governare le scelte, invece di servire le persone.

«Secondo la Chiesa economia e denaro si giustificano eticamente e religiosamente se sono espressione di una visione positiva dell’uomo nella sua integrità e costruttivi per l’edificazione di una società umana». Un fondamentale concetto analizzato, puntualizzato e supportato da dotte citazioni filosofiche e relative alle Encicliche che si sono succedute su questo argomento, da parte di Markus Krienke, Ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini, Professore di Antropologia filosofica presso la Pontifica Università Lateranense, intervenuto a Piacenza presso l’Università Cattolica, ad un incontro promosso dalla Sezione di Piacenza dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Markus Krienke

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Markus Krienke

Argomenti discussi: Società estinta: la responsabilità del socio per i debiti fiscali; Interrogazione della Lega sul piano stazioni di Varese. Angei: Basta annunci, intensifichiamo i controlli.