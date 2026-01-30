Il controllo di Mediobanca rafforza Meloni ma non placa Caltagirone

A un anno dall’annuncio dell’offerta su Mediobanca, lanciata dal Monte dei Paschi, si intensifica il controllo di Palazzo Chigi sulla banca. La premier Meloni guadagna terreno, ma non basta a fermare le tensioni con Caltagirone, che continua a criticare le mosse del governo e la gestione dell’istituto. La situazione resta calda, con scontri aperti e nessuna soluzione in vista.

A un anno esatto dall’annuncio dell’offerta su Mediobanca, lanciata dal Monte dei Paschi, due sono gli effetti che balzano agli occhi. Il primo è quello principale: il completo successo dell’operazione voluta da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, con la conquista del pieno controllo del Monte su Piazzetta Cuccia, che a sua volta custodisce il pacchetto di controllo del 13 per cento sulle Assicurazioni Generali. Con l’86,3 per cento del capitale di Mediobanca in tasca, Mps ha già provveduto a cambiare il cda e a mettere i suoi uomini a Milano. Il secondo è invece un effetto collaterale, ancora tutto da studiare: Francesco Gaetano Caltagirone, il grande ispiratore privato dell’operazione, si trova in una situazione che da un lato lo vede al vertice della nuova galassia finanziaria nazionale – mentre dall’altro non è ancora chiaro se potrà avere su Generali la presa che desidera ormai da più di un decennio o se dovrà ancora una volta rassegnarsi al volere dei manager. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Scalata di Mps a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

Scalata di Montepaschi a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

Mps, Bce preme per il delisting di Mediobanca e dice no a rinvii del piano industriale

I faticosi primi 100 giorni di Melzi d'Eril in Mediobanca

