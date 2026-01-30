Il Comune di Riposto assume un ingegnere dopo il via libera della Cosfel

Il Comune di Riposto può finalmente assumere un ingegnere. Dopo il via libera della Cosfel, il municipio rafforza l’Ufficio tecnico, che da tempo aveva bisogno di più personale. La scelta mira a migliorare i servizi e a gestire meglio le opere pubbliche. Ora si aspetta solo la formalità dell’assunzione.

La Cosfel, Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ha dato il semaforo verde al Comune di Riposto per l’assunzione di un ingegnere, figura strategica che andrà a rafforzare l’Ufficio tecnico comunale, da tempo sottodimensionato rispetto alle esigenze dell’ente. Un risultato importante, che arriva al termine di un lungo e complesso percorso di risanamento finanziario intrapreso dall’amministrazione comunale, volto al riequilibrio dei conti e al graduale superamento della condizione di predissesto che grava sul Comune da molti anni. “Il parere favorevole della Cosfel – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro serio e responsabile che il nostro Comune sta portando avanti per rimettere in ordine i conti e restituire piena funzionalità alla macchina amministrativa”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

