Il 2025 si chiude con segnali di speranza per il commercio umbro. Nonostante un anno difficile, le attività di prossimità sono riuscite a resistere e a trovare nuove strade per continuare a funzionare. Le aziende locali hanno affrontato sfide importanti, ma hanno mostrato una forte capacità di adattamento. Ora si guarda avanti, con un po’ più di fiducia nel futuro.

"Il 2025 che ci lasciamo alle spalle è stato un anno complesso per l’economia umbra e, in particolare, per il commercio di prossimità. Il commercio umbro ha dimostrato ancora una volta capacità di resilienza. In molti territori, grazie anche al buon andamento del turismo, le attività hanno saputo reggere l’impatto dell’aumento dei costi, della contrazione dei consumi e di un clima di incertezza diffusa". Il presidente di Confesercenti Umbria Giuliano Granocchia (nella foto) spiega l’andamento del 2025 e si proietta sul 2026 tra previsioni e auspici. "Il 2025 ha confermato un quadro di crescita debole, con consumi ancora prudenti e margini di redditività compressi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Il commercio umbro dimostra ancora una volta capacità di resilienza"

