Il clima estremo negli USA | tra fenomeni invernali e tendenze globali di riscaldamento

Una furiosa tempesta invernale ha investito gli Stati Uniti negli ultimi giorni, causando almeno 49 vittime e lasciando molte zone senza energia. Le immagini mostrano strade bloccate, alberi caduti e persone costrette a rimanere in casa per il freddo intenso. Le autorità sono al lavoro per gestire le emergenze e soccorrere chi si trova in difficoltà. La situazione resta critica in molte aree del paese.

Una violenta tempesta invernale ha colpito gli Stati Uniti nel giro di pochi giorni, provocando almeno 49 morti e mettendo in ginocchio intere regioni del paese. Le temperature sono calate fino a -40 gradi in alcune zone del Minnesota, mentre neve abbondante ha coperto molte aree, con accumuli che hanno superato i 60 centimetri in Colorado. Più di 800mila persone sono rimaste senza corrente elettrica, in un contesto di infrastrutture messe a dura prova da condizioni estreme. Gli effetti del gelo si sono fatti sentire anche in termini di salute pubblica: oltre a ipotermie e incidenti stradali, si registrano numerosi decessi legati a stress cardiaco causato dal freddo intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una intensa nevicata sta per interessare diverse regioni degli Stati Uniti, dall Texas al New England, coprendo un ampio tratto di oltre duemila chilometri.

