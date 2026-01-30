Il Cinema della Normale | proiezione di ' L' uovo dell' angelo'

Il Cinema della Normale riapre le porte e presenta una nuova rassegna. Questa sera, proiettano ‘L'uovo dell'angelo’, un film che promette di far sognare il pubblico. La sala si riempie di spettatori pronti a immergersi in un viaggio tra sogno e realtà. La rassegna, intitolata ‘Sweet dreams (are made of film)’, vuole far scoprire la storia del cinema attraverso un occhio onirico.

Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet dreams (are made of film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell'onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli allievi della Scuola Normale Superiore spaziano infatti tra generi ed epoche molto distanti. Si prosegue con il classico del cinema d'animazione d'autore 'L'uovo dell'angelo' di Mamoru Oshii, in versione originale sottotitolata e restaurata.

