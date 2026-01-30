Il centrosinistra ha deciso di sostenere ufficialmente Carnevali alle prossime elezioni provinciali di secondo livello, che si terranno a metà marzo. La campagna entra nel vivo e i partiti si preparano a confrontarsi con gli ultimi scontri prima del voto. La scelta di schierarsi con Carnevali segna un passo importante in vista delle elezioni e potrebbe influenzare gli equilibri politici nella provincia.

Sullo sfondo il voto per l'elezione di secondo livello dei presidenti provinciali: metà marzo non è poi così lontana. E infatti, da ieri, è scattata la lunga rincorsa che terminerà in Strada Passo Varano. Là, dove ha sede la Provincia di Ancona. Primi a muoversi, i segretari provinciali di Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Psi, +Europa e Italia Viva. Un endorsement nel quale hanno annunciato di sostenere "convintamente la ricandidatura di Daniele Carnevali ". Ovvero il presidente uscente dell'Ente provinciale dorico eletto a fine dicembre 2021, sindaco di Polverigi ed esponente socialista. Per i rappresentanti del centrosinistra, Carnevali "ha ben operato nell'interesse di tutti i territori, dimostrando, con i fatti, collaborazione ed ascolto a prescindere dal colore politico delle varie amministrazioni".

Il governo italiano ribadisce che, pur senza sostenere azioni militari offensive, un intervento difensivo è legittimo.

