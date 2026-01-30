Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile. Dentro o fuori dalla Lega, questa è la domanda che si pongono molti. Mentre si fa strada l’ipotesi di una rottura, un esponente di Fratelli d’Italia si è lasciato andare a parole chiare: “Nessuna preoccupazione per Vannacci”. La discussione si infiamma e le decisioni si fanno sempre più urgenti.

AGI - Un 'big' di Fratelli d'Italia, a microfoni spenti, è 'tranchant'. "Nessuna preoccupazione per Vannacci - sostiene -. Non ha voti, è un generale solo al comando, non ha una struttura. Se andasse fuori dalla Lega, non ci sarebbero spazi per lui nel centrodestra. Non sarebbe possibile fare accordi con una eventuale formazione che nascerebbe come 'filo-russa'. Si metterebbe fuori dalla coalizione". E anche in Forza Italia il tema legato alle iniziative dell'europarlamentare viene considerato come 'secondario'. "È un problema della Lega, non nostro, né del centrodestra. Noi non condividiamo le sue posizioni", scandiscono da parte azzurra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il centrodestra al 'bivio Vannacci', dentro la Lega o fuori da tutto?

La polemica su Vannacci non si placa.

