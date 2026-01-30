Il cento c' è! | nasce l' Officina dei Talenti per i minori vulnerabili in Irpinia

Questa mattina è stato presentato ufficialmente l’“Officina dei Talenti - Il cento c’è!”, un nuovo progetto che mira a combattere la povertà educativa in provincia di Avellino. L’iniziativa coinvolge sei comuni e si rivolge a 163 bambini tra i 5 e i 10 anni, offrendo loro occasioni di crescita e sostegno. La speranza è che questa iniziativa possa aiutare i minori più vulnerabili a trovare nuove opportunità di sviluppo.

Prende forma "Officina dei Talenti - Il cento c'è!", progetto dedicato al contrasto della povertà educativa che coinvolge sei comuni della provincia di Avellino con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di crescita a 163 minori, tra i 5 e i 10 anni, in condizioni di vulnerabilità. Il progetto si sviluppa attraverso la riqualificazione e l'utilizzo di spazi comunitari ad Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, San Michele di Serino, Avellino e Ospedaletto d'Alpinolo.

Italian Exhibition Group ha annunciato il lancio della Ieg Academy, un'istituzione dedicata alla formazione e allo sviluppo di nuovi talenti nel settore fieristico.

