Il caso del dipinto di Pazienza finisce in Consiglio regionale

Il caso del dipinto di Pazienza finisce in Consiglio regionale. La vicenda riguarda un’opera di Andrea Pazienza, l’ ’Zanardi equestre’, che è riemersa a Cesena dopo anni di mistero sulla sua sorte. La domanda è chiara: l’opera appartiene a chi l’ha ritrovata e salvata dalla discarica o al Comune di Cesena, che l’aveva commissionata nel 1984 per abbellire il cantiere della Fontana Masini? A sollevare il caso e portarlo in aula è Elena Ugolini, ex candidata alla presidenza del

Lo 'Zanardi equestre', l'opera di Andrea Pazienza ricomparsa a Cesena dopo anni di mistero sulla sua sorte, appartiene a chi l'ha ritrovata (e salvata dalla discarica) o al Comune di Cesena che l'aveva commissionata nel 1984 per abbellire il cantiere del restauro della Fontana Masini? A porre l'interrogativo e portare il caso in Consiglio regionale è Elena Ugolini, ex candidata presidente del centrodestra, ora nel gruppo di opposizione 'Rete civica'. Ugolini bacchetta l'amministrazione comunale di Cesena per non aver salvaguardato l'opera e chiede però anche se esiste la possibilità di acquistarla per renderla al patrimonio pubblico.

