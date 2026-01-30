Il cammino dell’Atalanta | Dortmund o Olympiacos ai playoff con Arsenal o Bayern dietro l’angolo

Oggi a Nyon si tiene il sorteggio finale della Champions League. L’Atalanta scoprirà se affronterà il Borussia Dortmund o l’Olympiacos nei playoff. La squadra bergamasca si prepara a una sfida che potrebbe portarla a giocarsi l’accesso agli ottavi contro grandi club come Arsenal o Bayern Monaco. La tensione è alta, ma i tifosi sperano di evitare le sfide più dure. Il verdetto arriverà alle 12, in diretta su Sky e sul sito dell’Uefa.

Comunque vada, sarà un deja-vù. Il secondo e ultimo sorteggio della Champions League si svolgerà oggi, venerdì 30 gennaio, alle 12 a Nyon (in diretta su Sky e sul sito Uefa) e decreterà se l'Atalanta sfiderà il Borussia Dortmund o l'Olympiacos. In entrambi i casi, la certezza della Dea è che giocherà l'andata in trasferta e il ritorno in casa, avendo concluso al 15° posto la League Phase, quindi piazzandosi nella prima metà della classifica unica che dà diritto a quello che sulla carta è considerato un vantaggio. Almeno storicamente. Il primo match si giocherà martedì 17 o mercoledì 18 febbraio, con il ritorno programmato martedì 24 o mercoledì 25 dello stesso mese.

L’Atalanta si prepara a scoprire il suo cammino in Europa.

L’Atalanta si prepara ai playoff di Champions League, dove potrebbe affrontare Borussia Dortmund o Olympiacos.

