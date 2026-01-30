Il caffè di Zelensky

Molti italiani trovano difficile capire perché il governo continui a sostenere l’Ucraina con aiuti così ingenti. Quando si solleva questa questione, spesso si riceve la stessa risposta: alla fine, ciascuno di noi spende l’equivalente di un caffè a settimana. Una spiegazione che sembra mettere tutto in prospettiva, anche se il dibattito rimane acceso e diviso.

Quando contesto gli aiuti esorbitanti all’Ucraina, gli amici ridono e mi rispondono che a calcoli fatti ciascuno di noi paga l’equivalente di un caffè a settimana. Ma è possibile? Domenico Carnicelli Via email Gentile lettore, un caffè alla settimana è il nuovo bluff dei guerrafondai. Nell’editoriale del 29 dicembre illustravo i costi per l’Italia, tralasciando sia la spesa per armi (che il governo non comunica, alla faccia della trasparenza) sia gli effetti economici secondari, difficili da quantificare (come la quota di inflazione causata dalla crisi energetica con conseguente perdita di potere d’acquisto dei salari, che in 3 anni è sceso dell’11%).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Approfondimenti su Ucraina Zelensky

Il Bar del Porto ripropone il tradizionale “Caffè di Natale” in occasione della vigilia, offrendo a tutti un caffè gratuito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Banda di ladri: gli amici di Zelensky si fregano i soldi

Ultime notizie su Ucraina Zelensky

Argomenti discussi: Zelensky attacca l’Europa, Meloni: 'Da tempo chiedo che Ue si svegli'; La pax dolorosa dell’Ucraina; ZELENSKY MA QUANTO CI COSTI?; Costruttivi i colloqui ad Abu Dhabi, Peskov: Non parleremo con Kallas, in Europa incompetenti - Zelensky: pronti per adesione all'Ue entro il 2027.

Zelensky sferza l’Europa, Mps, Lovaglio resta in bilico: la rassegna stampa di Caffè AffariZelensky sferza l’Europa: Agisca; Asse Meloni-Merz per la nuova Europa Oggi primo faccia a faccia tra Russia, Ucraina e Usa; Trump lancia il Board of Peace; Mercosur, la frenata della Francia; Pensi ... msn.com

Putin, l'ironia sul video di Zelensky a Kupyansk: E' un attore molto talentuosoIeri, il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov ha ammesso «progressi» nel negoziato, ma nello stesso tempo ha ammonito che il piano di 20 punti pubblicato da Zelensky è «radicalmente diverso» da ... lastampa.it

Diego Fusaro: Zelensky: "non incontrerò Putin a Mosca" - facebook.com facebook

Matteo Salvini potrebbe liberarci della sua imbarazzante presenza e trasferirsi direttamente al Cremlino, forse se chiede di essere ricevuto con le sue note magliette, gli fanno anche servire il caffè. x.com