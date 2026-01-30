Il brindisi di Mattarella per i 30 anni del Foglio

Il presidente Mattarella ha brindato con il team del Foglio per celebrare i 30 anni del giornale. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di una stampa libera e indipendente, mentre i giornalisti hanno raccontato il loro percorso e le sfide di questi anni. La festa si è svolta in un clima di entusiasmo e orgoglio, con tanti colleghi e amici che hanno condiviso il successo del quotidiano.

In tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese. Sin dal suo esordio, il Foglio si è caratterizzato come giornale d'opinione, grazie a una veste grafica e alla innovativa scelta dei contenuti, proponendo sempre, con assertività e disponibilità al confronto, una prospettiva mai scontata. I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali.

