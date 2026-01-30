Il Board of Peace e il piano Kushner sono totalmente illegali | per Gaza si apre una nuova fase peric

Durante il World Economic Forum a Davos, è stato annunciato il nuovo organismo internazionale chiamato Board of Peace. È stato presieduto in modo diretto da Donald Trump, senza mezzi termini. La sua creazione ha già scatenato polemiche, perché molti considerano illegale sia il Board che il piano Kushner. La questione riguarda soprattutto Gaza, dove si apre una nuova fase molto delicata.

A Davos, durante la riunione del World Economic Forum, è stato ufficialmente lanciato un nuovo organismo internazionale con il nome di Board of Peace, presieduto in maniera assoluta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’evento, che si è svolto in un’atmosfera di grande visibilità mediatica, ha segnato l’apertura di una fase geopolitica altamente controversa, soprattutto per quanto riguarda la questione di Gaza. Il Consiglio, che non ha alcun fondamento giuridico riconosciuto dal diritto internazionale, si presenta come un’alternativa alle Nazioni Unite, con l’obiettivo dichiarato di mediare conflitti in diversi angoli del mondo, dal Venezuela all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Board of Peace e il piano Kushner sono totalmente illegali: per Gaza si apre una nuova fase peric Approfondimenti su Board of Peace Il Board of Peace e il piano Kushner sono totalmente illegali: per Gaza si apre una nuova fase pericolosa Questa mattina, a Davos, il Board of Peace si è presentato con un piano di ricostruzione per Gaza. Il piano di pace su Gaza entra nella seconda fase, Trump: "Formato il Board of Peace, a breve i nomi" Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Board of Peace Argomenti discussi: Il ‘Board of Peace’ di Trump: la pace come club privato; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Non entrare nel Board of Peace!; Cos'è il Board of Peace e perché di fatto vuole sostituire l'Onu. Trump lancia il Board of Peace a Davos. Ecco che cos’è e chi ne fa parteUn progetto che sfida il multilateralismo tradizionale, con adesioni da Medio Oriente, Asia e controversie europee, mentre si prospetta un ruolo permanente per Trump ... ilsole24ore.com Il Board of Peace è ora un'organizzazione internazionale (come l'Onu). Trump: Ecco il piano della ricostruzione di GazaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'atto costitutivo del Comitato di Pace. Il testo è stato siglato anche dai delegati dei 20 paesi aderenti ... today.it Jonathan Peled: "Speranze e dubbi sul Board of Peace, da chiarire i reali obiettivi di chi ha aderito" (di N. Boffa) x.com El Salvador aderisce al Board of Peace per Gaza: ora in 27 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.