La Vadese continua a mostrare il suo blasone nel campionato di Seconda categoria. Lo scorso fine settimana si è disputata la seconda giornata del girone di ritorno, con il Mombaroccio che prova a tenere il passo e il Trecastelli che si avvicina. La stagione è ancora lunga, ma i risultati di questa giornata hanno già dato segnali chiari sulle gerarchie della classifica.

In Seconda categoria nell’ultimo fine settimana si è giocato per la seconda giornata del girone di ritorno. Nel girone A ci sono state ben sette vittorie di cui tre esterne. Al comando della graduatoria c’è sempre la Vadese nonostante domenica sia dovuta capitolare al cospetto del Ca Gallo. Al secondo posto (a meno 6) il duo Vigor San Sisto- Ca Gallo, in terza piazza (a meno 7) la Sammartinese e il Tavullia Valfoglia. Fanalino di coda la Santangiolese, in pratica sono le squadre di Sant’Angelo in Vado ad aprire e chiudere la classifica generale. IL RECUPERO. L’altra sera si è recuperato il match rinviato sabato scorso, tra Valfoglia Tavoleto - Isola di Fano, il risultato ha arriso ai padroni di casa (2 a1), per il Valfoglia Tavoleto ha realizzato una doppietta Jacopo Berlini, per l’Isola di Fano è andato a rete Andrea Manna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il blasone della Vadese vola alto. Il Mombaroccio insegue Trecastelli

Approfondimenti su Vadese Seconda

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vadese Seconda

Il comitato vadese della Croce Rossa ora ha finalmente i conti a postoÈ questo il messaggio di Maurizio Coracci, il commissario straordinario. Farà da traghettatore fino alle elezioni del 25 maggio. Se non si troverà una nuova governance, il nucleo verrà riassorbito da ... ilrestodelcarlino.it