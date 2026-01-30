Il bello del giovedì sera 2026 vol 9

Questa sera si accendono i riflettori sullo Sturm Graz, che torna in campo per il suo giovedì sera. Il club austriaco, il 117esimo più tifato al mondo, si prepara a sfidare gli avversari in una serata che promette emozioni ai suoi tifosi. La passione per questa squadra cresce ogni settimana tra i supporter, pronti a sostenere i loro colori con entusiasmo.

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ SERA: STURM GRAZ Lo Sturm Graz è il 117esimo club più tifato al mondo, dicono gli studi. Cosa dedurre da questa informazione? Poco a dire il vero. È un dato che ho trovato in giro; quel tipo di informazioni che cerchiamo in questa rubrica per raccontare l’identità di qualcosa o qualcuno che gioca il giovedì sera. Certi dati, però, sono inerti: raccontano solo la loro assurdità. Ci sono 116 club più tifati dello Sturm Graz: ah beh, interessante. Lo Sturm Graz ha diverse caratteristiche classiche: Fondata da studenti?. Rivali più sfigati che non è nemmeno detto esistano ancora?. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

