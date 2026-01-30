Il 94,5% dei comuni italiani è a rischio ma la geologia è ignorata e definanziata
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato sulla frana di Niscemi, in Sicilia, che da oltre vent’anni rappresenta un rischio serio. Nonostante il problema fosse noto fin dal 1997, ancora oggi non sono stati fatti interventi concreti. La crisi della geologia italiana, con il 94,5% dei comuni a rischio, resta ignorata e sottofinanziata. La situazione si aggrava, e le autorità sembrano ancora lontane da una soluzione efficace.
Abbiamo appreso dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che la situazione di pericolo legata alla frana di Niscemi (Caltanissetta), nota sin dal 1997, non è stata fino ad oggi oggetto di interventi per i lunghi tempi di attraversamento dello Stretto di Messina. Per questo motivo, afferma il ministro, è importante ed urgente costruire il Ponte e non dirottare i fondi per aiutare le persone che hanno perso la loro casa, o rischiano di perderla, per il continuo arretramento del fronte della frana. In un paese dove il 94,5% dei comuni è a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera (Fonte ISPRA), la Geologia (dal greco gê, “terra” e logos, “studio”) dovrebbe essere prioritaria nell’agenda di qualsiasi governo per aumentare gli investimenti e la conoscenza del territorio e la sua evoluzione, prevenire e ridurre i rischi legati a fenomeno naturali e rendere la popolazione informata riguardo al territorio dove vive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
