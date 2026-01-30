il 2026 un altro anno complicato per le imprese

Il 2026 si preannuncia un anno difficile per le aziende italiane. Le stime di crescita restano basse, appena +0,7%, e le previsioni degli analisti non fanno sperare in miglioramenti. Le tensioni internazionali e gli ultimi eventi in Europa aumentano ancora di più l’incertezza. Le imprese si preparano a un periodo di incertezza che potrebbe durare ancora a lungo.

LE STIME di crescita per il 2026 sono molto basse (+ 0,7%), come già emerso dalla nostra ultima ricerca dello scorso dicembre e confermate dalle previsioni dei maggiori organismi economico-finanziari ma, tenuto conto degli eventi di queste settimane e dell’acutizzarsi delle relazioni internazionali, l’incertezza che regna sovrana da alcuni anni a questa parte è destinata ad aumentare ulteriormente". Per Michele Carloni, presidente di Cna Umbria, il 2026 sarà "un altro anno complicato per le imprese". "Tra tante aspettative negative, un elemento positivo è sicuramente quello della firma dell’ accordo di libero scambio Mercosur, che offrirà la possibilità alle imprese europee e italiane di accedere a un mercato potenziale di oltre mezzo miliardo di consumatori senza l’applicazione di dazi o con tariffe doganali contenute - è l’analisi di Carloni –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

