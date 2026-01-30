Il 2026 anno cruciale | riorganizzazione o ridimensionamento

Il settore agricolo in Umbria sta attraversando un momento difficile. Il presidente Bartolini spiega che le criticità non sono più legate a fattori temporanei, ma sono diventate strutturali. Le aziende agricole faticano a resistere, e il settore si trova davanti a una vera svolta: riorganizzarsi o ridimensionarsi. È un punto di non ritorno, e le scelte fatte nei prossimi mesi potrebbero cambiare il volto dell’agricoltura umbra.

PRESIDENTE BARTOLINI, quali le principali criticità del settore agricolo in Umbria? "Il settore agricolo umbro vive una difficoltà che non è più solo congiunturale, ma strutturale. Da un lato pesano fattori esterni come l'aumento dei costi di produzione, l'instabilità dei mercati, gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, danni da selvatici. Dall'altro lato emergono fragilità interne con un sistema regionale agricolo che fatica a fare massa critica e con scarsa integrazione tra produzione, trasformazione e commercializzazione. Quindi una burocrazia complessa e una politica regionale che fatica a tradurre gli obiettivi di sostenibilità in reale sostenibilità economica per le imprese.

