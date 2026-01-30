Ice e Olimpiadi due sabati di manifestazioni a Milano

A Milano si preparano due sabati pieni di eventi legati alle Olimpiadi. La prima manifestazione si svolgerà sabato 31 gennaio: i manifestanti protestano contro la presenza di agenti dell’Ice in città, che dovrebbero essere tre funzionari del consolato Usa. La protesta ha già attirato l’attenzione di alcuni cittadini e provoca qualche tensione in centro.

Il 31 gennaio appuntamento di tutta l'opposizione contro la presenza dell'Ice. Sabato 7 febbraio i centri sociali manifesteranno contro i Giochi Almeno due le manifestazioni attualmente annunciate a Milano a tema Olimpiadi. Una, sabato 31 gennaio, specificatamente contro la presenza di agenti dell'Ice in città (dovrebbero essere tre funzionari in consolato Usa). L'altra, il sabato successivo, 7 febbraio, contro i Giochi in generale. Alla prima hanno aderito tutti i partiti di opposizione, da Rifondazione Comunista ad Azione passando per il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa e Italia Viva.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Ice Olimpiadi

Il dibattito sulla possibile presenza dell'Ice Hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina è acceso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ice Olimpiadi

Argomenti discussi: Ice in Italia per le Olimpiadi, di cosa si occuperanno gli agenti Usa; Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco o niente; Che cosa verrà a fare l’ICE in Italia; Olimpiadi invernali, Sala dopo la conferma sull'Ice: Non sono gradite a Milano. Piantedosi vedrà l'ambasciata Usa.

Ice e Olimpiadi, due sabati di manifestazioni a MilanoIl 31 gennaio appuntamento di tutta l'opposizione contro la presenza dell'Ice. Sabato 7 febbraio i centri sociali manifesteranno contro i Giochi ... milanotoday.it

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

Continuano le polemiche sull'Ice a Milano per le Olimpiadi. Le parole di Tajani - facebook.com facebook

Pisanu: “Meglio evitare quegli agenti Ice alle Olimpiadi, si rischiano proteste” x.com