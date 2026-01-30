Durante le Olimpiadi di Pechino non ci sarà l’ICE, ma l’HSI, un dipartimento che opera principalmente in Europa durante eventi internazionali. La polemica su questa scelta si accende più per motivi ideologici che per fatti concreti. Non si tratta di agenti che pattugliano le strade negli Stati Uniti, ma di un settore che si occupa di criminalità transnazionale.

Beppe Sala attacca la presenza dell’ICE alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, cavalcando la polemica con tempismo sospetto, ora che gli Stati Uniti sono guidati da Donald Trump. Peccato che l'Homeland Security Investigations, il ramo investigativo internazionale del Dipartimento per la Sicurezza Interna, si occupi di criminalità transnazionale da sempre. Ed è presente da anni anche in Europa, dentro un quadro diplomatico e investigativo consolidato. HSI è l’unità investigativa internazionale del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Non è la pattuglia che fa controlli per strada in Minnesota o nei sobborghi americani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - ICE alle Olimpiadi? No: è l’HSI, un dipartimento che ha operato sempre in Europa durante eventi globali. E la polemica è più ideologica che reale

Il governo ha precisato il ruolo dell’ICE alle Olimpiadi, confermando la presenza di alcuni funzionari che svolgeranno attività di indagine presso il consolato statunitense.

#Cortina-D'Ampezzo || A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali, a Cortina d’Ampezzo si sono già visti agenti e militari in giro.

Argomenti discussi: Ice in Italia per le Olimpiadi, di cosa si occuperanno gli agenti Usa; Agenti Ice alle Olimpiadi, Sala: Non sono i benvenuti, non mi sento tutelato da Piantedosi; Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco o niente; La petizione per dire no all'Ice a Milano-Cortina: Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernali.

Ice in Italia alle Olimpiadi, Tajani: A Milano 3 funzionari, no agli allarmismiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ice in Italia alle Olimpiadi, Tajani: 'A Milano 3 funzionari, no agli allarmismi' ... tg24.sky.it

La petizione per dire no all’Ice a Milano-Cortina: Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernaliNo all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice per garantire la sicurezza della delegazione degli Stati Uniti. È quanto chiedono al governo e al Comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di ... ilfattoquotidiano.it

Un portavoce dell’agenzia federale ha detto all’Afp che "durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare - facebook.com facebook

Agenti USA dell' #ICE alle Olimpiadi #MilanoCortina26. "Si smentisce che L'ICE opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti", così fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. x.com