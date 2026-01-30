ìCSI In viaggio' in concerto alla Villa Bellini
Questa sera alla Villa Bellini i C.S.I. tornano in concerto, a 25 anni di distanza dal loro primo album “Montesole”. La band, con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, riprende il tour dopo anni di silenzio. L’attesa è alta tra i fan che vogliono rivedere dal vivo questa formazione storica della musica italiana.
A venticinque anni da Montesole tornano i C.S.I. con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il tour, prodotto e organizzato da OTR Live, parte il 28 agosto da Marzabotto e prosegue tra agosto e settembre. Il 12 settembre.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
