I Buca tornano in scena con un nuovo singolo. Il duo it-pop pubblica “L’alba”, che esce il 30 gennaio 2026, con la produzione di Wrongonyou per l’etichetta NatyLoveYou. Un ritorno atteso dai fan, che potranno ascoltare il brano nelle prossime settimane.

L’alba è il nuovo brano che segna il ritorno del duo it-pop iBuca e con la produzione di Wrongonyou. L’alba è il nuovo brano che segna il ritorno del duo it-pop iBuca in uscita il 30 gennaio 2026 con la produzione di Wrongonyou per l’etichetta NatyLoveYou. Con atmosfere intime alla Bon Iver, il brano racconta due anime che restano insieme anche quando il sole sembra non voler sorgere. Una ballata notturna in cui il tempo sembra sospeso tra il giorno che finisce e quello che comincia. Pioggia, bar deserti e parole non dette, fanno da sfondo alla storia del protagonista che aspetta che l’alba rimetta in moto il tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - IBuca, il duo it-pop pubblica il nuovo brano L’alba

Approfondimenti su iBuca Wrongonyou

Il K-pop si fa strada anche a Parma, portando sul palco del Teatro Regio due spettacoli dedicati a “Demon Hunters” e “Soda Pop”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su iBuca Wrongonyou

L’alba è il nuovo singolo degli iBuca: significato del brano e dove ascoltarloL’alba è il nuovo brano che segna il ritorno degli iBuca, duo it-pop formato da William e Dario Buca, in uscita il 30 gennaio 2026 per l’etichetta NatyLoveYou, con la produzione artistica di Wrongon ... spettegolando.it

Danneggiate alcune auto in sosta e distrutto un lampione dell'illuminazione pubblica - facebook.com facebook