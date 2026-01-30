Ia | Giuli ' cultura unico strumento perchè pace torni centrale'

Il ministro Giuli torna a sottolineare il ruolo della cultura come strumento chiave per riportare al centro la pace. In un'intervista a Roma, afferma che l'Italia è una superpotenza culturale, ma ancora troppo sottosviluppata, e invita a mettere la cultura al primo posto anche in Europa per cambiare rotta.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Considero l'Italia una superpotenza culturale ma sottosviluppata ancora ed estenderei il concetto all'Europa. Se non ci rendiamo conto di questo, tutto il nostro ecosistema culturale, tutti i nostri successi vengono meno". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo nell'Auletta dei Gruppi al convegno '7th Soft power conference-Soft power e intelligenza artificiale: migliorare l'informazione, contrastare la disinformazione", organizzato dal Soft power Club presieduto da Francesco Rutelli. "Io sostengo -ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo- che più alto è il coefficiente di cultura e più bassa è la possibilità che si tolga la sicura alle armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Presidente Mattarella, a L’Aquila in occasione della designazione come Capitale della Cultura 2026, ha sottolineato come la cultura rappresenti un fondamentale strumento di convivenza e pace.

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza della cultura come elemento fondamentale per la convivenza e la pace.

Argomenti discussi: Soft power e multilateralismo per una geopolitica di persuasione e tecnologia.

