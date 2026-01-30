Sempre più persone si fanno ingannare dai video falsi, anche quando sanno che sono manipolati. Non basta avvertire che sono artificiali o fake: la disinformazione si diffonde comunque e rischia di influenzare le opinioni di molti. La tecnologia avanza, ma la capacità di distinguere la verità dall’inganno resta difficile per tutti.

Vale per i contenuti fatti con l'intelligenza artificiale ma anche con altre forme di disinformazione: avvisare non basta Durante l’esperimento due ricercatori, Stephan Lewandowsky e Simon Clark, mostrarono un video a un gruppo di persone, dicendo loro che la donna nel video era un’influencer vegana di 27 anni, Amelia Palmer, e che quel video era circolato moltissimo sui social media. Nel video, lungo un paio di minuti, lei sembrava confermare certe indiscrezioni sul fatto che qualcuno l’avesse vista mangiare un hamburger di carne in un ristorante. Poi si scusava, dicendo di aver passato un momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I video falsi influenzano anche chi sa che sono falsi

Approfondimenti su Vale IA

Sora ha sviluppato un sistema in grado di generare video falsi estremamente realistici, al punto che nemmeno le più avanzate tecnologie di riconoscimento, come quelle di OpenAI, riescono a distinguerli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Non Posso Credere a Quello Che Vedo! #shorts

Ultime notizie su Vale IA

Argomenti discussi: Influenza, il prof. Matteo Bassetti spiega quali sono i 10 errori da non commettere.

I video deepfake diventano l'alibi perfetto dell'èra digitaleIn un sistema di dichiarazioni compulsive, dove il confine tra vero e falso si dissolve, i video falsi prosperano. Dai casi Varoufakis e Freeman al patto tra i partiti italiani che si impegnano a non ... ilfoglio.it

In Kamchatka muraglie di neve apocalittiche: ma i video virali sono falsi (e riconoscere i fake è sempre più difficile)Sui social, e anche tra i media, riprese reali sono mescolate a clip create con l'intelligenza artificiale: il fact-checking diventa sempre più complicato ... corriere.it

Bisogna guardarsi dai falsi amici, all'occorrenza saranno i più acerrimi nemici. Iago non colpisce mai apertamente, resta accanto mentre lavora nell’ombra. Non si espone, non rischia, non si mostra. Osserva, insinua, avvelena e poi sparisce. I falsi amici agisc - facebook.com facebook