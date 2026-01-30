I vescovi aprono ai trans stop agli agenti americani

Da liberoquotidiano.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vescovi italiani si sono riuniti per il loro Consiglio permanente e hanno deciso di aprire alle persone trans. La Chiesa cambia posizione e dice basta agli agenti americani. Nel comunicato finale, i leader religiosi parlano di un nuovo atteggiamento verso la società e le questioni di attualità, senza nascondere le trasformazioni in corso.

C’è uno sguardo a tutto campo su Chiesa e società, storia e quotidianità nel comunicato finale del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. I temi chiave: rinnovamento della pastorale, la formazione dei laici, l’avvio di un osservatorio per l’iniziazione cristiana e il monitoraggio delle pratiche di pastorale giovanile, con un focus su pace e non violenza. Comprendendo la delicata questione dell’accoglienza concreta ad omosessuali e trans, e quella “calda” tra polemiche che montano di giorno in giorno: la presenza in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di agenti della contestata Ice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

i vescovi aprono ai trans stop agli agenti americani

© Liberoquotidiano.it - I vescovi aprono ai trans, stop agli agenti americani

Approfondimenti su Chiesa Società

Vescovi americani: “stop deportazioni”. Ma Trump va avanti

I vescovi aprono ai transessuali

I vescovi italiani hanno deciso di aprire un dialogo più aperto su temi spesso considerati delicati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chiesa Società

Argomenti discussi: La Cei sull’Ice a Milano per le Olimpiadi: In Italia la sicurezza sia affidata alle nostre forze dell’ordine; I vescovi aprono ai transessuali; Chiesa in Germania, a febbraio i vescovi eleggono il loro nuovo presidente; I vescovi aprono ai trans, stop agli agenti americani | Libero Quotidiano.it.

I vescovi pregano per il no al referendumInvece di predicare il Vangelo, pontificano sulla riforma Nordio. Zuppi, capo della Cei: «C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che ... panorama.it

I vescovi: importante partecipare alle elezioniFamiglia, migrazione, lavoro: sono questi i tre luoghi che il Papa, nel discorso che lunedì scorso ha aperto l'Assemblea generale della Cei, ha chiesto ai vescovi italiani di continuare ad abitare ... avvenire.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.