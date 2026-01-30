I vescovi aprono ai trans stop agli agenti americani

I vescovi italiani si sono riuniti per il loro Consiglio permanente e hanno deciso di aprire alle persone trans. La Chiesa cambia posizione e dice basta agli agenti americani. Nel comunicato finale, i leader religiosi parlano di un nuovo atteggiamento verso la società e le questioni di attualità, senza nascondere le trasformazioni in corso.

C’è uno sguardo a tutto campo su Chiesa e società, storia e quotidianità nel comunicato finale del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. I temi chiave: rinnovamento della pastorale, la formazione dei laici, l’avvio di un osservatorio per l’iniziazione cristiana e il monitoraggio delle pratiche di pastorale giovanile, con un focus su pace e non violenza. Comprendendo la delicata questione dell’accoglienza concreta ad omosessuali e trans, e quella “calda” tra polemiche che montano di giorno in giorno: la presenza in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di agenti della contestata Ice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I vescovi aprono ai trans, stop agli agenti americani Approfondimenti su Chiesa Società Vescovi americani: “stop deportazioni”. Ma Trump va avanti I vescovi aprono ai transessuali I vescovi italiani hanno deciso di aprire un dialogo più aperto su temi spesso considerati delicati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Chiesa Società Argomenti discussi: La Cei sull’Ice a Milano per le Olimpiadi: In Italia la sicurezza sia affidata alle nostre forze dell’ordine; I vescovi aprono ai transessuali; Chiesa in Germania, a febbraio i vescovi eleggono il loro nuovo presidente; I vescovi aprono ai trans, stop agli agenti americani | Libero Quotidiano.it. I vescovi pregano per il no al referendumInvece di predicare il Vangelo, pontificano sulla riforma Nordio. Zuppi, capo della Cei: «C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che ... panorama.it I vescovi: importante partecipare alle elezioniFamiglia, migrazione, lavoro: sono questi i tre luoghi che il Papa, nel discorso che lunedì scorso ha aperto l'Assemblea generale della Cei, ha chiesto ai vescovi italiani di continuare ad abitare ... avvenire.it NON SOLO MESSA: QUATTRO CANTIERI APERTI NELLA CHIESA ITALIANA Cari amici, si è concluso il Consiglio Episcopale Permanente e i Vescovi hanno pubblicato il comunicato finale. In questi giorni molti si sono fermati a singole frasi, lette in chiave co - facebook.com facebook Dalle Porte Sante che si aprono ai passi di chi attraversa la soglia: un video che riassume i momenti più intensi del #Giubileo della #Speranza #VaticanNewsIT x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.