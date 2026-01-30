I tre cacciatori uccisi nei Nebrodi spunta un super testimone | il giallo sul cane in auto

A Montagnareale si indaga sulla morte di tre cacciatori trovati senza vita in un bosco dei Nebrodi. La scena è silenziosa e difficile da raggiungere, e ancora non ci sono risposte chiare. Spunta ora un super testimone che potrebbe dare una svolta alle indagini, mentre il mistero sul cane trovato in auto si infittisce.

A Montagnareale proseguono le indagini sul ritrovamento dei tre cadaveri. Gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dei fatti e valutano elementi chiave per chiarire quanto accaduto Un bosco silenzioso e impervio, tre corpi senza vita e troppe domande ancora senza risposta: a Montagnareale si infittisce il mistero della tragedia che ha colpito tre cacciatori. I carabinieri del Ris hanno effettuato ieri un nuovo sopralluogo nella zona in cui sono stati trovati i cadaveri, cercando indizi utili a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Antonio Gatani, 82 anni, e dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, 26 e 44 anni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

