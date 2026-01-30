La Formula Uno termina oggi i test a Barcellona, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sui risultati. La Ferrari ha concluso con chilometri di fiducia, mentre resta il mistero sull’Aston Martin e il lampo di Russell. La giornata si chiude senza dettagli certi, lasciando gli appassionati in attesa di ufficializzazioni.

La Formula Uno chiude oggi la settimana dei test “segreti” in quel di Barcellona. In mancanza di riscontri ufficiali, da fuori si naviga a.vista. Comunque, di seguito ecco un elenco di indizi. Che non necessariamente fanno una prova (a porte chiuse, appunto). Avanti. Nessuno ha percorso tanti chilometri come la Mercedes. Che avrebbe (chiedo scusa per il condizionale, ma è d’obbligo) siglato il miglior tempo con Russell. Interessanti le frasi di Kimi Antonelli, pure lui molto veloce: "Io e George siamo soddisfatti, ma non ha senso fare confronti cpn gli altri". Indietro. Il mistero Aston Martin continua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I test a Barcellona: oggi la chiusura. Ferrari, chilometri di fiducia. Mistero Aston Martin e lampo Russell

Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono scesi in pista per il primo giorno di test.

Oggi, al quarto giorno di test a Barcellona, la Formula 1 torna in pista con alcune novità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

F1, oggi quarta giornata dello shakedown collettivo: arriva l'Aston Martin? IL PROGRAMMA; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista; Formula 1, i primi test: come funzionano, perché si gira a porte chiuse, quando tocca alla Ferrari; Dove vedere in tv i Test di F1 2026 a Barcellona: orari, programma, streaming.

Test F1, chiuso il quarto giorno di prove a Barcellona: Mercedes avanti, Ferrari solida, problemi dopo 5 giri per Aston Martin al debuttoTerminato il quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: risultati, tempi, giri percorsi da tutti i piloti scesi in pista al Montmelò ... fanpage.it

