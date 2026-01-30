I soldi illeciti che passano dall' aeroporto di Caselle Torinese | nel 2025 sono stati intercettati circa sei milioni

Nel 2025, le forze dell’ordine hanno scoperto che nel solo aeroporto di Caselle Torinese sono passati circa sei milioni di euro in contanti provenienti da traffici illeciti. I militari della guardia di finanza, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane, hanno intercettato diverse movimentazioni sospette durante controlli di routine. La maggior parte del denaro non aveva documenti che ne giustificassero la provenienza, alimentando i sospetti di attività criminali legate al riciclaggio. La scoperta dimostra come anche in un aeroporto di provincia si possano

Nel 2025 i militari della guardia di finanza in servizio all'aeroporto Pertini di Caselle Torinese, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno intercettato movimentazioni transfrontaliere di denaro contante per circa sei milioni di euro. Sono stati intercettati complessivamente 579 viaggiatori che hanno tentato di trasferire valuta senza dichiarazione, ai quali sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 150mila euro complessivi. In un caso è stato intercettato un passeggero risultato debitore verso l’erario per importi superiori a 50mila euro.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Caselle Torinese Nel 2025 all’aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati Nel 2025, all'aeroporto di Capodichino, le autorità hanno sequestrato 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati. Illeciti ambientali nel 2025, sanzioni decuplicate nel Bresciano: 9 milioni di euro Nel 2025, il settore ambientale nel Bresciano ha registrato una significativa crescita delle sanzioni, raggiungendo circa 9 milioni di euro, decuplicando rispetto all’anno precedente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Caselle Torinese Argomenti discussi: Blitz a Tarquinia: cocaina e 157mila euro in casa, scoperti dal cane antidroga Frida | FOTO; Prelievo contanti 2026: limiti, regole, controlli e commissioni; Foggia, tangenti a Palazzo di Città: Le spese di Iaccarino con i soldi del Comune; Tv: giudice, ‘Corona non informa ma alimenta solo pruriginosa morbosità per soldi’. Illeciti, carcere, bene comune: «Perché ho scelto di cambiare»Ex guru della pianificazione fiscale internazionale, condannato per gravi illeciti finanziari, Giampaolo Corabi racconta il crollo, la fede ritrovata e ... avvenire.it Torre del Greco, truffe e riciclaggio: «Così i soldi sporchi diventano bitcoin»Non hanno dubbi, nel parlare di «un hub di bitcoin alle porte di Napoli». Una piattaforma informatica in grado di fagocitare per mesi i proventi di attività illecite, per lo più legate alle truffe ai ... ilmattino.it Nella cascina di strada Torino, a Caselle Torinese, dove sabato è stata uccisa Luciana Cat-Berro, gli agenti hanno trovato una quindicina di capre morte e altrettante allo stremo. Gli animali, lasciati senza cibo né acqua, appartengono al figlio Paolo Ferri, ora i - facebook.com facebook È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi a Caselle Torinese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.