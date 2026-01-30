I ragazzi che minacciavano e derubavano i rider uno è stato preso a bottigliate | arrestati

La polizia ha arrestato alcuni giovani che da settimane terrorizzavano i rider in città. Si avvicinavano, li minacciavano e li derubavano, creando un clima di paura tra chi consegna cibo a domicilio. Uno di loro è stato colpito anche con una bottiglia in testa durante un tentativo di rapina. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i sospetti, che ora sono in custodia.

La banda, formata anche da alcuni minorenni, avrebbe preso di mira alcuni rider costretti a consegnare soldi, carte di credito e persino il cibo che stavano portando ai clienti Erano diventati il terrore dei rider: li accerchiavano, minacciavano, derubavano. Uno sarebbe stato preso anche a bottigliate in testa. Al centro di queste azioni ci sarebbe una banda formata da alcuni giovani che sono stati arrestati. Nella mattinata di venerdì 30 gennaio i carabinieri della stazione di Meda hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i minorenni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Rider Minacce

Tre giovanissimi sono finiti in manette a Seveso dopo una serie di episodi violenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rider Minacce

Argomenti discussi: Maurizio Fiameni - C'eran ragazzi che come noi Recensione; Genova: minacciano passante con coltello per una sigaretta elettronica, tre minorenni arrestati; Minacciano con un coltello passante per rapinarlo, arrestati due minori; Spacchiamo il vetro, agenti Ice minacciano i giornalisti di In mezz’ora.

Minacciano due ragazzi, arrestati due parcheggiatori abusiviNon si sono piegati alle insistenti richieste di denaro di due parcheggiatori abusivi e, immediatamente, hanno chiesto aiuto agli agenti della polizia di Stato che hanno individuato, bloccato e arrest ... rainews.it

Minacciano con un coltello passante per rapinarlo, arrestati due minoriLo minacciano con il coltello per portargli via la sigaretta elettronica ma i due, entrambi minorenni, sono stati rintracciato poco dopo dalla Volante della polizia e sono stati arrestati per rapina i ... ansa.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Prima minacciano e rapinano due ragazzi di un telefono cellulare, usando una catena e un coltello e aizzandogli contro il loro cane, poi chiedono al proprietario un “riscatto” per restituirglielo. Ancora notti agitate in via Padova, a Mil - facebook.com facebook