I portuali non lavorano per la guerra annunciata nuova protesta

I portuali di Genova scendono in strada contro la guerra. Oggi, cinque organizzazioni sindacali europee hanno annunciato una protesta comune, unendo le forze per chiedere la pace e opporsi alle conseguenze del conflitto. La mobilitazione coinvolge anche altri grandi porti del continente, ma a Genova la manifestazione si fa sentire forte. I lavoratori vogliono far sapere che non vogliono essere strumentalizzati in questioni di guerra e che la priorità è il rispetto dei diritti e della sicurezza sul lavoro. La protesta è prevista per i prossimi giorni, con cortei

C'è anche Genova tra le città coinvolte da una nuova mobilitazione lanciata da cinque organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori portuali in Europa: Usb Lavoro Privato per l'Italia, l’Enedep di Grecia, il Lab dei Paesi Baschi, la Liman-Is della Turchia, l’ODT del Marocco. Una giornata definita "di lotta", venerdì 6 febbraio, con lo slogan: "I portuali non lavorano per la guerra". La protesta partirà da 21 tra i più grandi e importanti porti europei e mediterranei, oltre a Genova anche Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Livorno, Trieste, Ancona e Civitavecchia e altri. Per quello che riguarda la nostra città è stato dato appuntamento al varco San Benigno a partire dalle ore 18:30.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Portuali "Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. "Fuori i sionisti dalle olimpiadi", annunciata la protesta al passaggio della fiamma Mentre si avvicina il passaggio della fiamma olimpica a Trieste il 23 gennaio, alcuni militanti hanno annunciato una protesta contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi, sostenendo la causa palestinese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Genova Portuali Argomenti discussi: I Portuali non lavorano per le Guerre: Assemblea Nazionale USB verso lo sciopero dei porti, Genova, 23 gennaio 18.30 Cap, Via Albertazzi; I portuali non lavorano per la guerra - Pressenza; I portuali non lavorano per la guerra: assemblea verso il 6 febbraio, giornata di sciopero e lotta dei porti europei e mediterranei; I portuali non lavorano per la guerra- il 6 febbraio sciopero internazionale in almeno 21 scali del Mediterraneo. I portuali non lavorano per la guerra, annunciata nuova protestaC'è anche Genova tra le città coinvolte da una nuova mobilitazione lanciata da cinque organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori portuali in Europa: Usb Lavoro Privato per l'Italia, ... genovatoday.it Domani, I portuali non lavorano per le guerre, a Livorno iniziativa di preparazione allo sciopero internazionaleDomani, I portuali non lavorano per le guerre, a Livorno iniziativa di preparazione allo sciopero internazionale ... livornopress.it Domani, "I portuali non lavorano per le guerre", a Livorno iniziativa di preparazione allo sciopero internazionale #porti #armi #portuali #usblivorno Sindacato Usb Livorno - facebook.com facebook I portuali non lavorano per la guerra #ScioperoInternazionaleDeiPortualiControLaGuerra6Febbraio2026 pressenza.com/it/2026/01/i-p… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.