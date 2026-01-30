I pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi e il video intimo | cosa ha deciso il giudice

Da fonti giudiziarie si apprende che i pubblici ministeri continuano a lavorare sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Nessuna novità è arrivata, i processi sono ancora in corso e gli investigatori stanno analizzando i dispositivi. Restano sotto sequestro i PC e il video intimo, mentre si attende una decisione ufficiale sui prossimi passi.

Nessun nuovo approfondimento, perché i pubblici ministeri sono già al lavoro sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Il giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta della difesa di Andrea Sempio, indagato per la seconda volta per l'omicidio di.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Alberto Stasi

Secondo i consulenti della famiglia Poggi, consegnati alla gip di Pavia, Andrea Sempio non avrebbe mai visionato i video intimi che coinvolgono Chiara e Alberto Stasi.

Nel caso di Andrea Sempio, nuovi elementi emergono dal approfondimento delle indagini, riaccendendo l’attenzione su vecchi e nuovi scenari.

Garlasco – Al di sopra di ogni sospetto

Ultime notizie su Alberto Stasi

