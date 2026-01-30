I parenti di un uomo siriano morto in cella pretendono soldi e ottengono aiuto dai lettori. Il vicebrigadiere coinvolto ha ricevuto un’ingiunzione di 137.000 euro, mentre i familiari, che sostengono di aver visto il morto anche dopo la sua morte, continuano a chiedere denaro. La situazione si fa complicata e solleva molte domande sulla verità e sulla gestione delle richieste di risarcimento.

Il vicebrigadiere ha ricevuto l’ingiunzione di 137.000 euro. A chiedere soldi persino familiari che dicono d’aver visto il morto anche quando questo si trovava in cella. E i cinque figli che avevano deciso di allontanarsi da lui. Oggi è il giorno della consegna al vicebrigadiere Emanuele Marroccella dell’importo richiesto dal Tribunale di Roma per il pagamento della provvisionale e delle spese legali delle parti civili. Somma raccolta dalla Verità grazie alle vostre sottoscrizioni, che hanno superato di gran lunga la cifra necessaria arrivando a un totale di 450.000 euro. Le eccedenze faranno parte di un fondo vincolato da destinare a casi simili ritenuti meritevoli da questo giornale, sui quali informeremo al centesimo i lettori. 🔗 Leggi su Laverita.info

I parenti del siriano battono cassa. Marroccella li paga grazie ai lettori

Il vicebrigadiere Marroccella ringrazia i lettori e tutti coloro che hanno sostenuto la sua causa.

