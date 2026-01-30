I parenti del siriano battono cassa Marroccella li paga grazie ai lettori

Da laverita.info 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I parenti di un uomo siriano morto in cella pretendono soldi e ottengono aiuto dai lettori. Il vicebrigadiere coinvolto ha ricevuto un’ingiunzione di 137.000 euro, mentre i familiari, che sostengono di aver visto il morto anche dopo la sua morte, continuano a chiedere denaro. La situazione si fa complicata e solleva molte domande sulla verità e sulla gestione delle richieste di risarcimento.

Il vicebrigadiere ha ricevuto l’ingiunzione di 137.000 euro. A chiedere soldi persino familiari che dicono d’aver visto il morto anche quando questo si trovava in cella. E i cinque figli che avevano deciso di allontanarsi da lui. Oggi è il giorno della consegna al vicebrigadiere Emanuele Marroccella dell’importo richiesto dal Tribunale di Roma per il pagamento della provvisionale e delle spese legali delle parti civili. Somma raccolta dalla Verità grazie alle vostre sottoscrizioni, che hanno superato di gran lunga la cifra necessaria arrivando a un totale di 450.000 euro. Le eccedenze faranno parte di un fondo vincolato da destinare a casi simili ritenuti meritevoli da questo giornale, sui quali informeremo al centesimo i lettori. 🔗 Leggi su Laverita.info

i parenti del siriano battono cassa marroccella li paga grazie ai lettori

© Laverita.info - I parenti del siriano battono cassa. Marroccella li paga grazie ai lettori

Approfondimenti su Siriano Battono

«Grazie alla “Verità” e ai suoi lettori. Voglio dimostrare la mia innocenza»

Il vicebrigadiere Marroccella ringrazia i lettori e tutti coloro che hanno sostenuto la sua causa.

Commozione ai funerali delle vittime italiane di Crans-Montana. I parenti: “Grazie a Meloni, confidiamo si faccia giustizia”

Stamattina si sono svolti a Bologna e Roma i funerali delle vittime italiane del rogo di Capodanno a Crans-Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Siriano Battono

Argomenti discussi: Siria, la resa dei conti tra il governo di Damasco e i curdi produce sfollati e crisi umanitaria; I soldi, la violenza e l'esilio dorato: la fine di Rifaat Assad, scudo del regime siriano; Che cosa sono i campi di prigionia dei terroristi dell’ISIS in Siria; Kurdistan Siriano. Hiwa, la speranza che cammina: l’odissea degli sfollati siriani nella regione di Qamishli.

i parenti del sirianoCarabiniere Marrocella: oltre la condanna 125 mila euro di provvisionale ai familiari più quasi 9 mila per gli avvocati dei parenti del siriano uccisoLa condanna e il conto che lievita Non basta la provvisionale immediatamente esecutiva da 125.000 euro. Al vicebrigadiere Emanuele Marroccella, 44 anni, cara ... infodifesa.it

i parenti del sirianoI soldi, la violenza e l'esilio dorato: la fine di Rifaat Assad, «scudo» del regime sirianoFratello di Hafez e zio di Bashar, cercò di prendere il potere ma fu costretto a fuggire. Dopo la caduta del regime si è rifugiato a Dubai. Aveva 88 anni ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.