I padroni di casa del Cesena affrontano una partita complessa in Irpinia contro l’Avellino, una squadra in crescita che gioca bene in casa. I visitatori non si danno per vinti e continuano a rappresentare una minaccia costante. La sfida si presenta dura per entrambe, con il Cesena che cerca punti importanti in trasferta.

Il Cesena affronta un test difficile in Irpinia, dove l’Avellino, squadra in crescita e con un rendimento inaspettato in casa, si conferma una delle principali minacce del campionato. Dopo 21 giornate, i padroni di casa hanno raccolto 16 punti al Partenio, con vittorie su Monza, Entella, Reggiana e Sampdoria, e pareggi contro Mantova, Venezia e Palermo. Il bilancio è positivo nonostante la difesa, che ha subito 34 gol – il secondo peggior numero in classifica, solo superato dal Pescara – e una serie di prestazioni non sempre solide. L’attacco, invece, ha mostrato maggiore solidità, con 24 reti realizzate, solo quattro in meno rispetto al Cesena, che si trova al quinto posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I padroni di casa affrontano una sfida seria, ma i visitatori non si arrendono mai e restano una minaccia costante.

Approfondimenti su Cesena Avellino

Dopo il rifiuto del governo al gemellaggio con Gaza, Mimmo Lucano ha scritto al presidente Mattarella, sottolineando come un gemellaggio rappresenti un ponte di pace e dialogo, piuttosto che una minaccia alla sicurezza.

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% su alcune importazioni europee a partire dal febbraio 2026, in risposta alla difesa della Groenlandia da parte di diversi paesi europei.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cesena Avellino

Argomenti discussi: Trieste sfiora l’impresa a Tenerife, ma il finale premia i padroni di casa 84-82; Continua la serie negativa per la Reggiana, a Frosinone i padroni di casa vincono 1 a 0; La Valtur Brindisi supera la Unicusano Avellino: prova solida per i padroni di casa; Al Cross di Castellar festeggiano i padroni di casa dell’Atl. Saluzzo.

Pronostici Aston Villa - Salisburgo: il primo posto chiama i padroni di casaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Aston Villa - Salisburgo, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Serie A2, passano i padroni di casa. In serie B Ancona fa suo il big match contro Fermo. Corinaldo vince il derby contro la Jesina. Morganti: Una grande gioia per tutti noi»Il Corinaldo vince il derby con la Jesina Calcio a 5, impadronendosi dell’intera posta in palio, fondamentale in ottica ... sport.quotidiano.net

Partita complicata, ma portata a casa La partita inizia a ritmi alti da parte dei padroni di casa che fin dal primo minuto si rendono pericolosi e poco dopo trovano il vantaggio. La partita continua ma gli ospiti non si svegliano e i rossoblu ne approfittano fino - facebook.com facebook

Padroni di casa avanti al 45' grazie a Scamacca e De Roon! #AtalantaParma x.com