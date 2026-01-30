I packer annunciano estensioni per LaFleur e Gutekunst

I Packers confermano che coach Lafleur e il direttore generale Gutekunst continueranno a lavorare insieme anche nel 2026. La squadra ha annunciato ufficialmente le estensioni dei contratti, assicurando stabilità alla gestione. Nessun cambiamento in vista, quindi, per il futuro della franchigia di Green Bay.

2026-01-30 23:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore e il direttore generale dei Packers restano legati. I Green Bay Packers hanno ingaggiato il capo allenatore Matt LaFleur e il direttore generale Brian Gutekunst per prolungare il contratto, ha annunciato ufficialmente la squadra venerdì. Due settimane fa è stato riferito che LaFleur e i Packers avevano concordato una proroga, Green Bay aveva scelto di restare con lui come capo allenatore nonostante le notizie di una possibile separazione a seguito di uno straordinario crollo dei playoff nel round Wild Card. I Packers erano in vantaggio per 21-3 all’intervallo nell’incontro con i Chicago Bears e, nonostante la rimonta di Chicago, avevano la palla sulla linea delle 21 yard dei Bears a tre minuti dalla fine e in vantaggio per 27-24.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Gutekunst Lafleur

Recenti studi di sicurezza informatica segnalano che alcune estensioni Chrome stanno sottraendo chat e dati sensibili di circa 900.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MATT LAFLEUR Just Made a MASSIVE Announcement — The Entire NFL Is STUNNED!

Hiring Rumors Tom Pelissero Shuts Down Packers Rumor Linking Them to Top Coach - facebook.com facebook