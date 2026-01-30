I numeri preoccupanti del gioco d' azzardo nel Cesenate Borghi il comune dove si gioca di più | 2906 euro a testa

La provincia di Cesenate si conferma tra le zone più colpite dal gioco d’azzardo in Emilia-Romagna. A Borghi, i cittadini spendono in media circa 2.906 euro a testa, numeri che fanno riflettere. Nel 2024, in tutta la regione, si sono superati i 10 miliardi di euro giocati, un dato che preoccupa e che richiede attenzione.

In questo scenario, la provincia di Forlì-Cesena presenta dati particolarmente significativi. Nel gioco online si registrano 2.577 euro “investiti” in azzardo per cittadino maggiorenne Nel 2024 l’azzardo in Emilia-Romagna ha superato la soglia dei 10 miliardi di euro giocati, attestandosi a 10,2 miliardi complessivi. Un dato allarmante che segna anche un passaggio storico: per la prima volta nella regione il gioco online ha superato quello fisico, arrivando a rappresentare il 51% della raccolta totale. È quanto emerge dalla terza edizione di “Pane e Azzardo”, l’indagine presentata venerdì mattina nel corso dell’iniziativa “Al lavoro contro l’azzardopatia”, promossa da Cgil, Spu, Federconsumatori e Auser dell’Emilia-Romagna insieme alla campagna Mettiamoci in Gioco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

